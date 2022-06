Ligue des nations : défense friable, stars en-dedans, coaching douteux... les Bleus renvoyés à leurs doutes

Longtemps inoffensifs, les Bleus ne sont de plus pas parvenus à trouver le chemin des filets adverses devant leur public. Ils mettent ainsi fin à un enchaînement de 23 matches au cours desquels ils avaient marqué au moins un but (51 au total), la plus longue de leur histoire. Cela faisait plus d'un an et demi, et un soir de novembre 2020 contre la Finlande (0-2), que les tricolores n'avaient plus été muselés sur 90 minutes.

Finalement, la France n'a remporté que 54% de ses matches cette saison (7/13, avec 4 nuls et 2 défaites), son plus faible ratio depuis 2014/15 (50%). Pas idéal pour la confiance à moins de cinq mois du mondial au Qatar...