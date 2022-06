France-Croatie : dos au mur, les Bleus contraints de s'imposer pour ne pas rester sur le carreau

Il y a quatre ans, Français et Croates s'affrontaient à Moscou pour un titre de champion du monde. Ce lundi, au Stade de France, l'enjeu est tout autre. La dynamique des tricolores aussi. Tenante du titre après son sacre face à l'Espagne à l'automne dernier, l'équipe de France figure à la quatrième place de sa poule, à mi-chemin dans la compétition.

Après une défaite inaugurale face au Danemark, les Bleus n'ont pu faire mieux que deux nuls (1-1) en Croatie, puis en Autriche. S'ils veulent se qualifier pour le "Final 4", et ainsi tenter de conserver leur titre, les hommes de Didier Deschamps, deux points au compteur, vont devoir vite recoller au Danemark, qui en compte déjà six. De leur côté, l'Autriche et la Croatie culminent à quatre longueurs. Seul le premier se qualifie.