France-Croatie : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre ?

Sur le plan comptable, la victoire est impérative lors de cette quatrième journée de la Ligue des nations (20h45, en direct sur TF1 et commenté sur TF1info). Actuellement, les tricolores occupent la dernière place de leur groupe A (2 points), derrière la Croatie (4), l'Autriche (4) et surtout le Danemark (6). Il devient donc urgent de prendre des points pour continuer à espérer une qualification au "final four", pour laquelle seule la première place est qualificative. Le coup d'envoi de cette rencontre décisive sera donné à 20h45 par l'arbitre israélien Orel Grinfeeld.