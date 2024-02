Ligue Europa : à Rennes, les supporters de Milan interdits de s'afficher en rouge et noir

L'AC Milan affrontera Rennes jeudi en barrage retour de Ligue Europa. À la veille du match, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a interdit aux supporters de l'AC Milan d'afficher leurs couleurs. Les couleurs du club italien, le rouge et le noir, sont les mêmes que celles du club breton.

Les supporters de l'AC Milan ne pourront pas afficher leurs couleurs. Alors que le club italien affronte Rennes ce jeudi 22 février en barrage retour de la Ligue Europa, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a interdit ce mercredi aux supporters milanais d'afficher leurs drapeaux ou leurs écharpes rouges et noirs, identiques aux couleurs du club breton.

Les drapeaux des "rossoneri" interdits

"Il sera interdit à tout supporter de l'AC Milan de se prévaloir de cette qualité, notamment en affichant une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de" l'AC Milan, ont prévenu les autorités. Une règle mise en place dans un vaste périmètre autour du stade Roazhon Park et en centre-ville, comme le précise l'arrêté de la préfecture. Un point de rendez-vous obligatoire a été fixé pour les supporters italiens munis d'une contremarque à échanger contre un billet pour le stade, sur le mail François Mitterrand, une vaste promenade située à moins de deux kilomètres du stade où se déroulera la rencontre.

Des mesures drastiques, que la préfecture explique par le douloureux souvenir du coup de poignard reçu par un supporter de Newcastle en marge de la rencontre de poules à Milan de la Ligue des champions en septembre dernier et des incidents avant Paris SG-Milan, fin octobre. Toutefois, en Italie, plusieurs milliers de supporters rennais avaient pu défiler avant le match aller. Ils avaient paradé sur plusieurs kilomètres à Milan, avec banderoles, écharpes, drapeaux et fumigènes, sans aucun incident.

A Rennes, quelque 1300 tifosi sont attendus pour ce match retour, dont 400 de la "Curva Sud", les principaux ultras "rossoneri" (rouge et noir en italien). Ces derniers doivent arriver par avion jeudi matin et seront transportés directement par bus au mail et du stade à l'aéroport, immédiatement après le match, précise la préfecture. Les 800 à 900 autres supporters italiens viendront par différents moyens et individuellement.