Ligue Europa Conférence : dernier club français sur la scène continentale, l'OGC Nice éliminé

Dans une Allianz Riviera à guichets fermés, les Aiglons avaient pourtant ouvert le score en début de rencontre par Gaëtan Laborde (9e), avant d'être rejoints et poussés jusqu'en prolongation par l'ancien Parisien Jean-Kevin Augustin (86e). Et c'est finalement Kasim Adams qui a offert la qualification aux Suisses d'un but de la tête (98e).