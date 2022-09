Ligue Europa : le Stade Rennais privé de trois joueurs pour cause de baccalauréat

Passe ton bac d'abord. Rennes va devoir se passer de trois joueurs jeudi à Larnaca pour son entrée en Ligue Europa pour un motif inhabituel : ils ont des épreuves du baccalauréat à rattraper. Les milieux Lesley Ugochokwu (18 ans) et Désiré Doué (17 ans), ainsi que le défenseur Jeanuël Bélocian (17 ans) n'ont pas pu décoller pour Chypre. Ils ont été retenus par des épreuves programmées mercredi et jeudi, expliqué l'entraîneur Bruno Genesio. Au moment où ils auraient dû passer ces épreuves en mai, Ugochukwu était retenu par un match avec l'équipe pro tandis que Doué et Bélocian étaient occupés à remporter l'Euro U17 sous le maillot Bleu.