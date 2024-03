Ligue Europa : face à Villarreal, Marseille tremble mais se qualifie pour les quarts de finale

Après sa démonstration à l’aller au Vélodrome (4-0), l’Olympique de Marseille abordait avec confiance le déplacement à Villarreal. Dominé au match retour (3-1), l'OM a lutté mais a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Quatre buts d'avance, cela permet de voir venir... Mais malgré cet avantage confortable, Marseille devait faire un match sérieux sur la pelouse de l'Estadio de la Ceramica, face au Villarreal de Marcelino. Bousculés, les Olympiens de Jean-Louis Gasset ont encaissé un but à la demi-heure de jeu (32e), puis un autre, dès le début de la deuxième mi-temps (54e). Un 3e but inscrit alors qu'il ne restait qu'une poignée de minutes à tenir (86e), a fini par grignoter dangereusement l'avance du match aller. Mais grâce à un but de Clauss (90+4e) et après s'être fait une belle frayeur, les Marseillais arrachent non sans mal leur billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa qui leur tendait les bras.