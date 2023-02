Ligue Europa : soirée cauchemar pour le football français, Rennes, Nantes et Monaco éliminés

Pour le reste, il faut croire que la malédiction des tirs au but plane toujours sur la France. Après l'élimination des Bleus sur cet exercice à l'Euro 2021, puis la défaite en finale de Coupe du monde voilà deux mois, Monaco et Rennes s'y sont également cassé les dents. Les Monégasques, vainqueurs sur la pelouse des Allemands du Bayer Leverkusen (3-2) au match aller, ont perdu sur le même score au stade Louis II, jeudi soir, avant de s'incliner aux tirs au but.

Scénario inversé, mais issue similaire pour le Stade Rennais. Les hommes de Bruno Genesio ont rattrapé leur retard face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-1), après une défaite sur le même score au match aller (délocalisé en Pologne en raison de la guerre en Ukraine). Mais ils ont finalement échoué aux tirs au but face à une équipe qui n'avait pas disputé le moindre match officiel depuis novembre 2022.

Cette saison, le football français ne peut désormais plus compter que sur le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Le club de la capitale doit jouer un match retour périlleux en huitièmes de finale de la Ligue des champions, sur la pelouse du Bayern Munich, après sa défaite au Parc des Princes (0-1).