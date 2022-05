Lionel Messi, sportif le mieux payé au monde en 2021 selon Forbes

Parmi les sportifs les mieux payés en 2021 se trouvent essentiellement des footballeurs et basketteurs. Le podium est notamment complété par le basketteur américain LeBron James, 37 ans (121,2 millions de dollars de revenus), suivi de près par Cristiano Ronaldo (115 millions de dollars de revenus). Le footballeur portugais, évoluant à Manchester United, a des émoluments équilibrés, puisque 60 millions proviennent de son contrat sportif et 55 millions de ses autres activités, notamment de sponsorings, avec Nike entre autres.

Au pied de ce podium se trouve un autre footballeur parisien, en la personne de Neymar (95 millions de dollars). Le top 5 est complété par le basketteur américain, Stephen Curry, évoluant dans l'équipe des Golden State Warriors, avec 82,8 millions de dollars de revenus. À noter que le premier sportif non-footballeur et non basketteur est Roger Federer, présent en 7ᵉ position avec 90,7 millions de dollars de revenus dont 90 millions proviennent de ses activités commerciales. Et pour cause, blessé au genou, le tennisman suisse a très peu pratiqué son sport ces derniers mois.