"Maladroit et mauvais" : l'ex-médaillé olympique Mahiedine Mekhissi regrette d'avoir comparé Nétanyahou à Hitler

D'autres personnalités politiques ont condamné le message de l'athlète de 38 ans... au point que celui-ci a fait volte-face. Dans une série de tweets publiés en début d'après-midi, Mahiedine Mekhissi a admis avoir réalisé une "comparaison maladroite et mauvaise", et s'en "excuse". "J'ai réagi avec émotion", explique-t-il. "Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas, mais aujourd'hui ce sont des civils qui sont anéantis, et c'est cela qui me fait sortir de mes gonds."