Marathon de Paris : des restrictions de circulation dans la capitale ce week-end

Dans le 8ᵉ arrondissement, la circulation sera totalement interdite sur l'avenue des Champs-Élysées entre 2h et 14h. Entre la place Charles de Gaulle et le rond-point des Champs Élysées-Marcel Dassault, aucun véhicule ne pourra passer. L'avenue Foch est également concernée, entre la place du Maréchal de Lattre de Tassigny et la place Charles de Gaulle de 3h jusqu'à 23h.

Plusieurs rues du centre parisien sur lesquels les coureurs évolueront seront closes, notamment dans les 8ᵉ et 9ᵉ arrondissements aux environs de l'Opéra, de la place Vendôme et de la rue de Rivoli. Le reste de la rive droite, dans les 11ᵉ, 12ᵉ, et 16ᵉ arrondissements, sont aussi touchés. Les véhicules sur la place de la Bastille, le quai des Célestins et l'avenue Daumesnil.