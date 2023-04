Marathon de Paris : la surprise Ayana chez les hommes, la folle remontée de Kiprop chez les femmes

Premier marathon, première victoire. Grand espoir mondial de la course à pied, l'Éthiopien Abeje Ayana a remporté, dimanche 2 avril, le 46e édition du marathon de Paris, disputé sous la grisaille parisienne et dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent, empêchant tout nouveau record. À tout juste 20 ans, le novice sur la distance de 42 km 195 est resté accroché au petit groupe de tête avant de fausser compagnie à ses concurrents à 5 kilomètres de l'arrivée pour couper la ligne en premier, en 2h7'14", et créer la surprise, devant son compatriote Guye Adola (2h7'30"), de neuf ans son aîné, et le Kényan Josphat Boit (2h7'40").

Le premier Français est Medhi Frère, classé 10e, en 2 h11'05".