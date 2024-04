Marathon de Paris : les perturbations de circulation à prévoir ce week-end

54.000 coureurs sont attendus ce dimanche 7 avril pour la 47e édition du marathon de Paris. Qui dit marathon dit aussi modifications de circulation et perturbations. TF1info fait le point sur les informations à connaitre pour pouvoir circuler en toute tranquillité.

Quelque 54.000 coureurs vont s'élancer ce dimanche 7 avril dans les rues de la capitale à l'occasion du 47e marathon de Paris. Le parcours a d'ailleurs dû être légèrement modifié en raison de la crue de la Seine, comme l'ont annoncé les organisateurs vendredi. Les marathoniens ne pourront pas emprunter le tunnel Henri IV, jusqu'au tunnel des Tuileries, et courront sur les quais hauts, au lieu des quais bas.

"Le nouveau parcours ne présentera pas de différence avec le parcours initialement prévu", assure l'organisation, qui explique que ce parcours alternatif est "homologué".

Interdictions une grande partie de la journée

Comme chaque année, le marathon de Paris va de pair avec des restrictions de circulation, sur le parcours empruntée par les coureurs, à savoir des Champs-Élysées en passant par la Concorde, l'Opéra Garnier, Le Louvre, Notre-Dame, le musée d'Orsay, la tour Eiffel, le Grand Palais. Les marathoniens traverseront également la place de la Bastille, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne.

Ce sont ces secteurs qui seront inaccessibles aux voitures une grande partie de la journée. Il est ainsi interdit de se garer, depuis vendredi à 18h et jusqu'à dimanche à 17h, dans plusieurs rues du 12e arrondissement, du 16e, de Charenton-le-Pont, de Boulogne-Billancourt et de Saint-Mandé.

La circulation est interdite jusqu'à 23h dimanche sur l'avenue Foch du 16e arrondissement, où arrivent les coureurs. Pour les Champs-Élysées, la place de la Concorde, la rue de Rivoli, la circulation est prohibée jusqu'à 12h30, comme pour la place de l'Opéra ou encore la rue Saint-Antoine. La place de la Bastille sera à nouveau accessible dès 15h30, comme pour l'avenue Daumesnil ou encore le boulevard Henri IV.

Les souterrains seront également fermés de 7h à 15h30, notamment au niveau des Tuileries, de la Concorde et entre les ponts de l'Alma et Iéna. La bretelle numéro 1 de l'autoroute A13 dans le sens Province-Paris est également neutralisée entre 7h et 17h30.

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux "véhicules d'intérêt général prioritaires", comme le précise la préfecture de police de Paris. Les autorités recommandent par ailleurs aux spectateurs de se déplacer en transports en commun pour suivre les coureurs, ou de privilégier le vélo.