Marathon : les records de France hommes et femmes tombent coup sur coup à Séville

Méline Rollin et Morhad Amdouni ont tous les deux battus le record de France du marathon, ce dimanche 18 février à Séville (Espagne). Chez les femmes, il s'établit désormais à 2 h 24 min 12 sec, chez les hommes à 2 heures 3 min et 47 secondes.

Deux nouveaux records de France ont été établis ce dimanche 18 février au marathon de Séville. Chez les femmes, Méline Rollin a effacé des tablettes Christelle Daunay qui détenait ce record depuis 2010 (2 h 24 min 22), pour l'établir à 2 h 24 min 12 sec. Quelques minutes après, chez les hommes, Morhad Amdouni, a lui aussi explosé son propre record de France, désormais de 2 heures 3 min et 47 secondes (contre 2 h 05 min 22 en 2022).

Grâce à cette performance Morhad Amdouni, 35 ans, a pris la 2e place du marathon de Séville et est passé tout près du record d'Europe (2 h 03 min 36), prenant ainsi une sérieuse option pour la sélection olympique. Méline Rollin, 25 ans, a terminé septième chez les femmes et prend elle aussi une grosse option pour la sélection olympique.

A moins de six mois des Jeux olympiques, la densité française sur marathon est impressionnante : dix athlètes (cinq hommes et cinq femmes) ont déjà réalisé les minima. Seuls trois seront sélectionnés pour les Jeux dans chaque catégorie. Avec leurs bons chronos réalisés plus tôt dans l'hiver, Mehdi Frère et Nicolas Navarro chez les hommes et Mekdes Woldu et Mélody Julien chez les femmes sont prioritaires, selon les modalités de sélection de la Fédération française d'athlétisme. Vu leurs performances dimanche, Morhad Amdouni et Méline Rollin sont bien partis pour compléter la liste, sauf si d'autres courent encore plus vite d'ici fin avril.