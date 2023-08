Mario Zagallo, légende du football brésilien, a été hospitalisé

Le Brésilien est entré dans l'histoire du football en devenant le premier à remporter la Coupe du Monde comme joueur (1958 et 1962), puis comme sélectionneur (1970). C'est donc lui qui se trouvait sur le banc de l'une des meilleures équipes nationales de tous les temps, lorsque Pelé, Rivellino, Jairzinho, Tostao ou Gerson ont soulevé le trophée en 1970. Après une pause, il avait retrouvé son poste à la tête de la sélection auriverde, pour le Mondial 1998. Mais il n'a, cette fois, pas connu la même réussite, échouant contre la France en finale (3-0).

Seules deux autres personnalités ont gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur : l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990), et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).