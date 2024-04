Au bout du suspens, l'OM se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille s'est qualifié en demi-finale de Ligue Europa après avoir battu Benfica aux tirs au but. Les Olympiens affronteront Atalanta, qui a éliminé Liverpool.

Deux clubs français en demi-finale des Coupes d'Europe. Comme le PSG mardi soir en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'est qualifié ce jeudi pour les demi-finales de la Ligue Europa en éliminant Benfica 4 tirs au but à 2 (1-0 a.p.) en quart de finale retour, jeudi au Stade Vélodrome. Battu 2-1 à l'aller à Lisbonne, Marseille l'a emporté 1-0 au retour après prolongation et sera opposé en demi-finale à l'Atalanta, qui a éliminé Liverpool.

Les Marseillais ont longtemps poussé sans parvenir à concrétiser face aux cages. C'est finalement Moumbagna, de la tête sur un centre d'Aubameyang (79e), qui a réussi à tromper Trubin, le ballon lui filant entre les jambes. Lors de la séance de tirs au but, un Pau Lopez intraitable s'est imposé face à Di Maria et Silva pour sceller la victoire.

De son côté, Lille a été éliminé en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence par Aston Villa à l'issue des tirs au but (4-3, 2-1 a.p.), au stade Pierre-Mauroy. Battus 2-1 au match aller, les Dogues pensaient tenir leur place en demi-finale avec deux buts de Yazici (15e) et André (68e), avant que Cash (87e) n'arrache la prolongation. Le gardien argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez, a été décisif dans la séance de tirs au but en repoussant les frappes de Bentaleb et André.