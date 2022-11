Mascottes des JO : cette collectionneuse les a (presque) toutes

Il a fallu deux ans de travail pour en arriver là. Tout est parti d'une idée simple et complexe à la fois : innover. "Dans les Jeux olympiques et Paralympiques, les mascottes sont très traditionnellement des animaux. On voulait quelque chose de parfaitement différente", rapporte Julie Matikhine, directrice de la marque "Paris 2024". Place donc à un symbole : le bonnet phrygien. Il restait à lui donner une personnalité.