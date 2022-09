Brésil-Tunisie : pourquoi le match se joue au Parc des Princes

En 2012, la fédération brésilienne de football (CBF) a signé un contrat avec Pitch International. Cet accord, qui expire à la fin de l'année 2022, fait de l'agence de marketing londonienne le principal organisateur des matches amicaux de la Seleção. L'entreprise a, en plus, fait coup double en prenant le contrôle de tous les à-côtés, et notamment les droits commerciaux, de diffusion et de sponsoring. C'est à elle que l'on doit le "Brasil Global Tour", véritable marque déposée concernant l'organisation des matchs de Vinicius et compagnie aux quatre coins du monde. En l'espace de 10 ans, les quintuples champions du monde ont disputé... 60 rencontres amicales sur six continents. Le Brésil s'est ainsi produit en Chine, en Australie, en Autriche, à Singapour, en Corée du Sud ou encore en Arabie Saoudite. Au point de parfois snober les stades sur son propre territoire.

Cette tournée européenne, qui a également vu les joueurs de Tite jouer au Stade Océane du Havre contre le Ghana, s'inscrit donc dans la continuité de cette juteuse stratégie (chaque match rapporterait en moyenne environ 2,70 millions d’euros bruts à la CBF et à son agence partenaire, selon une estimation d’UOL, relayée par Eurosport). Le Vieux Continent est même devenu une destination privilégiée lors des trêves internationales automnales. Cela s'explique aisément par l'attractivité du point de vue des sponsors, mais aussi par le fait qu'une majorité des joueurs de la sélection évoluent dans des clubs anglais, espagnols et français. Par conséquent, au-delà des arguments financiers, cela permet d'éviter les longs trajets, accompagnés de leurs décalages horaires, en plein cœur d'une saison éprouvante, à plus forte raison avec un Mondial en plein hiver.