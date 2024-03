Équipe de France : plusieurs retours dans la dernière liste de Didier Deschamps avant l'Euro 2024

Didier Deschamps vient d'annoncer sa liste pour le rassemblement de mars en Équipe de France. Moussa Diaby (Aston Villa) a notamment été appelé. Les Bleus affronteront l'Allemagne à Lyon le 23 mars et le Chili à Marseille le 26.

Dernière chance de se montrer avant la liste tant attendue. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, vient de donner sa liste des 23 joueurs choisis pour le rassemblement de mars, ultime période internationale avant l'Euro cet été (14 juin - 14 juillet). Les Bleus affronteront l'Allemagne à Lyon le 23 mars et le Chili à Marseille le 26.

Bénéficiant de la blessure de Kingsley Coman, Moussa Diaby (Aston Villa), qu'on n'avait plus vu en bleu depuis la défaite en Irlande en éliminatoire de l'Euro le 27 mars dernier, fait son retour en équipe de France. Konaté, Pavard et Tchouaméni, cadres des Bleus et absents lors du stage de novembre, reviennent logiquement dans le groupe après des blessures.

Le reste de la liste est sans surprise : Antoine Griezmann, en forme avec l'Atlético de Madrid ou Kylian Mbappé, sur le départ du PSG en fin de saison, sont bien là.

La liste des 23 Bleus convoqués :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (RC Lens/FRA).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille/FRA), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Inter Milan/ITA), William Saliba (Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (AS Monaco/FRA), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA).

Attaquants : Moussa Diaby (Aston Villa/ANG), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Randal Kolo Muani (PSG/FRA), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG/FRA), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).

Plus d'informations à suivre...