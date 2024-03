France-Allemagne : Toni Kroos, le retraité reprend du service pour sauver la "Mannschaft"

L'équipe d'Allemagne se déplace ce samedi à Lyon pour y affronter les Bleus, en match de préparation (21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). Dans ses rangs figure Toni Kroos, 34 ans, qui avait pourtant pris sa retraite internationale en 2021. Le milieu du Real Madrid vient d'être rappelé en sélection face aux difficultés de la "Mannschaft", à trois mois de "son" Euro.

Voilà près de 1000 jours qu'il n'avait plus revêtu la tunique de la sélection nationale. Trois ans après un huitième de finale de l'Euro perdu en Angleterre (2-0), qui devait sceller sa carrière internationale, Toni Kroos est de retour. Le milieu de terrain du Real Madrid, 34 ans, revient pour la première fois avec la "Mannschaft", rappelé contre toute attente par son sélectionneur Julian Nagelsmann, à trois mois de l'Euro en Allemagne.

Il faut dire que l'après-Toni Kroos, les Allemands ne l'ont pas franchement bien géré. Depuis son départ de sélection, aucun résultat probant n'a été enregistré par la "Mannschaft", qui a même dû changer à deux reprises de sélectionneur. À quelques semaines d'accueillir l'Euro, l'Allemagne a donc décidé de faire appel à son ancien métronome du milieu de terrain.

Je reviens parce que l'entraîneur me l'a demandé et que je suis partant Toni Kroos

Une possibilité évoquée en décembre 2023 par Nagelsmann, à laquelle Kroos n'a pas fermé la porte. "Je suis en train de réfléchir à propos de l'équipe nationale", confiait-il le 12 février dernier. "Il y a une possibilité, oui." Dix jours plus tard, sa décision était prise. "Salut les gars, pour le dire vite et bien, je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars", a révélé le champion du monde 2014 sur son compte Instagram. "Pourquoi ? Parce que l'entraîneur me l'a demandé, et parce que je suis partant."

Partant, aussi, pour tenter d'éviter à l'Allemagne une nouvelle débâcle lors d'une grande compétition. Encore plus lorsqu'elle se dispute sur ses terres. Car depuis leur défaite en demi-finale de l'Euro 2016 par la France (2-1), les Allemands n'ont plus de repères au plus haut niveau. En 2018 comme en 2022, ils ont pris la porte de la Coupe du monde dès la phase de poules, tandis que lors du précédent championnat d'Europe, leur parcours s'était arrêté en huitièmes de finale.

Pendant l'Euro, nous connaîtrons des moments de pression, Kroos peut apporter du calme Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne

Face à la France, ce samedi (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), Toni Kroos va donc reprendre le leadership d'une équipe en crise de confiance (trois victoires en 11 matchs en 2023), qui a déjà rappelé Mats Hummels ces derniers mois face à ses lacunes défensives. Mais il refuse d'endosser pour autant le costume du sauveur. "Tout seul, ce sera impossible", a-t-il expliqué ces derniers jours. "J'essaie de prendre une certaine responsabilité : avoir de la présence dans le jeu, apporter du contrôle."

"Toni Kroos est très important, mais ce n'est pas le sauveur", a appuyé son sélectionneur Julian Nagelsmann avant d'affronter les Bleus. "Nous savons ce qu'il peut apporter à l'équipe, une bonne intuition, du calme, beaucoup d'expérience. Nous connaîtrons pendant l'Euro des moments de pression, il faudra ne pas devenir nerveux."

Avec Kroos, Nagelsmann s'offre surtout de la stabilité. Malgré ses 34 ans et une concurrence accrue, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions demeure une pièce maîtresse du Real Madrid. Cette saison, l'Allemand a disputé 35 des 37 rencontres de son club en Liga et en Ligue des champions, délivrant au passage huit passes décisives. En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin, il s'offrira au même moment un dernier tour de piste à l'occasion de l'Euro, chez lui. Avant, peut-être, de tourner définitivement la page du football international.