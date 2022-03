10e Grand Chelem pour la France dans le Tournoi des six nations : un accomplissement pour Fabien Galthié

Champagne ! Le jour de gloire est enfin arrivé pour le XV de France qui a remporté samedi le vingt-sixième Tournoi des six nations de son histoire et son dixième Grand Chelem, le premier depuis 2010, après avoir surclassé l'Angleterre (25-13).

Les Bleus du sélectionneur Fabien Galthié et du capitaine Antoine Dupont, deuxièmes en 2020 et en 2021, terminent donc invaincus après avoir battu, tour à tour, l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Écosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais. Pour les Bleus, c'est l'apothéose après douze ans sans titre. C'est aussi une étape sur le chemin qui mène le XV de France vers le Mondial-2023 à domicile.

Le sélectionneur du XV de France s'est ainsi exprimé après le match : "Le staff a été formidable", dit-il. "Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait deux ans et demi. Le travail réalisé avec passion, engagement, sans concession nous a permis d'aller chercher cette victoire ce soir et de conclure ce Tournoi par un Grand Chelem. Je n'arrive pas encore à réaliser, c'est ça le truc. On est encore sous tension... Wow, quel chemin, quel chemin..." Et quand on lui demande quelle différence avec les Grands Chelems remportés comme joueur en 1997, 1998, 2002, il répond simplement : "Vingt ans d'écart !"