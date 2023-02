Irlande-France : près de 2000 supporters des Bleus attendus à l'Aviva Stadium de Dublin

Finalement, tout est rentré dans l'ordre. "À la suite d'une forte mobilisation médiatique et institutionnelle en France et en Irlande, nous sommes heureux d'informer que 100% des supporters français atterriront bien à Dublin pour le 6 Nations", s'est félicité MyComm, dans un communiqué sur Twitter. "L'information vient d'être confirmée par Kenny Jacobs, CEO de l'aéroport de Dublin en direct sur News Talk (une radio irlandaise, ndlr). Nous sommes en contact avec les équipes opérationnelles de l'aéroport de Dublin et nous œuvrons pour finaliser la mise en place de l'accueil des supporters français dans les meilleures conditions", a ajouté la firme. "Désormais, place au rugby", conclut-elle.