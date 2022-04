PSG-OM : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le "classico" de la Ligue 1 ?

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche 17 avril. À 20H45, les deux équipes se retrouvent sur la pelouse du Parc des Princes pour un "classico" souvent chaud. L'affiche de cette 32e journée promet, elle aussi, d'être disputée, quand bien même douze points séparent les deux formations.

Entre une équipe parisienne qui, en cas de victoire, se rabibocherait - un peu - avec un public toujours pas remis de l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions et un collectif phocéen invaincu en Championnat depuis plus d'un mois et qualifié pour le dernier carré d'une compétition européenne (Ligue Europa Conference), tous les ingrédients sont réunis pour un grand match.

Ce match-retour (l'aller s'était soldé sur un 0-0 au Vélodrome, le 24 octobre 2021) est à suivre sur Amazon Prime Video, le service de VOD ayant acquis les droits de diffusion exclusifs de 8 matchs (dont celui du dimanche soir) sur 10 par journée pour trois saisons. Le coup d'envoi est donné à 20H45. Sur beIN Sports, Le match sera rediffusé lundi à 17H.