Real Madrid-Manchester City : Erling Haaland, le facteur X du club anglais pour triompher en Ligue des champions ?

Une réussite qui n'était pourtant pas forcément écrite à l'avance. Ces dernières années, Pep Guardiola, adepte d'un jeu de possession, a régulièrement joué sans véritable avant-centre, préférant des créateurs à des renards des surfaces. Erling Haaland, lui, correspond au profil inverse, redoutable buteur, mais moins impliqué dans la construction du jeu avec son positionnement très axial et son gabarit impressionnant. Les critiques ont d'ailleurs déjà fleuri, après une série de cinq matchs sur sept sans but. "Haaland rend-il Manchester City moins bon ?", s'interrogeaient les médias britanniques.

Mais Pep Guardiola lui a toujours accordé sa confiance. "C'est un immense compétiteur", assure-t-il. "Buteur est le poste le plus difficile au monde, car il implique d'avoir deux adversaires en permanence sur le dos, et Erling en a même davantage." Le technicien catalan ne manque toutefois pas une occasion pour le garder les pieds sur terre. "Ce type va avoir un problème à l'avenir : à chaque match, on attendra de lui qu'il marque trois ou quatre buts et ce ne sera pas possible", prévient-il.