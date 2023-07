Légende du foot féminin, l'Américaine Megan Rapinoe annonce sa retraite

Musicienne à ses heures perdues, Megan Rapinoe a vu son aura dépasser les terrains de foot. Après avoir effectué son coming-out en 2012, la joueuse n'a cessé de défendre des causes qui lui étaient chères. Militante féministe, elle est devenue une figure de la lutte pour les droits des LGBT+, tout en affichant sans détours son opposition à la politique de l'ancien président américain Donald Trump.

La future retraitée s'est aussi engagée à travers le mouvement Black Lives Matter. S'agenouillant pendant l'hymne américain, elle a dénoncé les violences policières contre les personnes noires dans le sillage de l'ex-star du football américain (NFL) Colin Kaepernick. Un geste qui lui est apparu comme "un impératif plutôt qu'un choix", confiait-elle dans son autobiographie, parue en 2020. Megan Rapinoe a aussi défendu une égalité salariale entre les joueurs masculins et féminin pour les rencontres internationales. Plaidant cette cause à la Maison-Blanche devant Joe Biden, la buteuse a contribué à faire évoluer les règles de la fédération américaine de football, qui rétribue désormais de manière identique les femmes et les hommes portant le maillot de la sélection.