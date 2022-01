Sept mois après son arrêt cardiaque, Eriksen signe en Premier League

"Il est en forme, mais il doit encore travailler pour pouvoir disputer un match, et j'ai hâte de le voir travailler avec les joueurs et le staff pour revenir à son meilleur niveau", a ajouté Frank, dont le club pointe à la 14e place de Premier League. "Quand il est au top, Christian peut dicter le tempo d'un match. Il peut trouver les bonnes passes et c'est une menace devant le but aussi".