Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite : mais qu'est-il allé faire à Al-Nassr ?

Mais ce départ en forme de tremblement de terre est aussi, et peut-être surtout, un aveu d'échec et d'impuissance. Alors que ses velléités de départ de Manchester avaient filtré l'été dernier, aucune grosse écurie ne semble s'être définitivement positionnée. Alors qu'il demeure détenteur du record du nombre de réalisations en Ligue des champions (183 matchs, 140 buts), et qu'il a souvent mené ses équipes au titre dans cette même compétition, les offres ne se sont - a priori - pas bousculées au portillon. En tout cas, pas à des conditions jugées acceptables par l'attaquant lusitanien.

Il faut dire que Ronaldo ne parait plus aussi tranchant dans la zone de vérité et ne créé plus autant de différences balle au pied qu'à ces grandes heures. De quoi accepter, pour la machine à marquer qu'il est - 16 saisons consécutives à plus de 20 buts, dont une pointe à 58 en 2014-15 -, l'idée d'un déclin de plus en plus palpable et se laisser tenter par une (dernière ?) pige dorée.