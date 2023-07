Kylian Mbappé écarté : un bras de fer perdu d'avance par le PSG ?

Et si, cette fois, il n'y avait plus moyen de les rabibocher ? Latent depuis des mois, le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG a atteint son apogée, vendredi 21 juillet, avec le choix fort du club parisien de l'écarter de sa tournée estivale en Asie (23 juillet-3 août). Alors que le joueur a réaffirmé son intention d'honorer son contrat jusqu'à son terme, soit le 30 juin 2024, les champions de France ne l'entendent pas de cette oreille. Afin d'éviter que le capitaine des Bleus quitte Paris gratuitement l'été prochain, ils font pression pour qu'il prolonge son bail ou qu'il parte maintenant, en échange d'une indemnité de transfert. Mais ni les avertissements ni les ultimatums du président Nasser Al-Khelaïfi n'ont trouvé d'écho auprès du vice-champion du monde.

Tandis que "Kyks" campe sur sa position, le club de la capitale, qui subodore que ce dernier a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024, a choisi d'employer la méthode forte, en le privant de voyage au Japon et en Corée du Sud. Une mise à l'écart qui s'est matérialisée ce week-end. Présent au Campus PSG, Kylian Mbappé s'est entraîné, samedi 22 juillet, en compagnie des "lofteurs", un petit groupe de joueurs indésirables (Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler...). Et c'est avec un grand sourire, ne laissant rien transparaître, qu'il est apparu devant les grilles du centre d'entraînement. Il a même pris le temps de s'arrêter pour signer quelques autographes et prendre des selfies avec une dizaine de supporters.