Hugo Lloris vers l'Arabie Saoudite avec un contrat en or ?

Et si Hugo Lloris rejoignait Cristiano Ronaldo dans le Golfe ? Après plus de 10 ans en Angleterre, où il est arrivé à l'été 2012 en provenance de l'Olympique lyonnais, le gardien pourrait changer d'air dans les prochains mois. Le désormais ex-international français (145 sélections) reste lié à Tottenham jusqu'en juin 2024. Mais ses récentes performances en dent de scie, son âge avancé (il aura 37 ans en décembre prochain) et l'odeur de fin de cycle qui règne du côté du club du nord de Londres - seulement sixième de son championnat domestique -, rendent de plus en plus probable l'hypothèse d'un départ à la fin de la saison.