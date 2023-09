Malgré la crise à l'OM, le nouvel entraîneur Gennaro Gattuso "n'a pas peur d'arriver dans des endroits chauds"

Pour autant, la direction garde à l'esprit la situation actuelle tendue et le climat pas forcément propice à des débuts apaisés pour un entraîneur, d'autant moins avec trois rencontres en dix jours contre Monaco, Brighton (en Ligue Europa) et Le Havre. La réunion houleuse avec les supporters qui a conduit à la récente crise institutionnelle constitue des "circonstances inadmissibles dans le football", a fustigé Pablo Longoria. "On doit construire un OM qui fonctionne comme un club de football normal. On doit appeler à l'unité et que tout le monde travaille dans la même direction", a ainsi espéré l'ancien patron du FC Valence. Sera-t-il entendu ? C'est une autre question...