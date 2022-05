Kylian Mbappé reste au PSG : l'attaquant français a consulté Macron dont il a apprécié les "bons conseils"

Plus largement, l'attachement au pays a, à l'écouter ce lundi, pesé lourd dans le choix du natif de Bondy. "Quand tu es une figure nationale, tu as des droits et des devoirs", lance-t-il. "J'ai choisi de rester dans mon pays. En tant que Français, je veux continuer à essayer de tirer le championnat et le club vers le sommet", ajoute l'ancien joueur de Monaco. "Je n'ai pas dit non à Madrid, j'ai dit oui à la France. Je suis Français", martèle-t-il.