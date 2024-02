Kylian Mbappé quitte le PSG : où jouera-t-il la saison prochaine ?

Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du PSG son intention de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison, selon plusieurs médias, dont l'AFP. En fin de contrat, le capitaine de l'équipe de France sera donc libre de s'engager dans le club de son choix. Le Real Madrid s'avance comme le grand favori pour l'accueillir... mais il n'est pas le seul.

Kylian Mbappé et Paris, c'est (presque) fini. D'après plusieurs médias, dont l'AFP, le capitaine de l'équipe de France a annoncé aux dirigeants du PSG son intention de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison, en fin de contrat. Après sept ans passés sous le maillot des champions de France, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire, le joueur formé à l'AS Monaco va donc connaître son troisième club professionnel.

Le Real Madrid, enfin la bonne ?

Naturellement, tous les regards sont tournés vers le Real Madrid. En 2022, lors de sa fin de contrat précédente, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions avait ouvert grand ses bras à Kylian Mbappé. Au point, fait rarissime, que le joueur mentionne directement le club espagnol dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, remerciant le Real Madrid pour son intérêt.

Il faut dire que la volonté de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, de voir Mbappé sous le maillot blanc n'est pas nouvelle. Par le passé, son nom a déjà été associé à plusieurs reprises au club merengue : en 2017, au moment de son départ de Monaco, mais aussi en 2019 ou 2021. Des tentatives infructueuses, mais la confiance semble revenue du côté de Madrid. Pour le journal Marca, "le monde du football est d'accord : il ira au Real Madrid".

À ce stade, rien n'a toutefois été signé. Selon une source proche du dossier à l'AFP, Kylian Mbappé, libre de discuter avec n'importe quel club depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, et le Real Madrid sont déjà entrés en négociations. Une signature dans le club qui a perdu Karim Benzema au poste d'avant-centre l'été dernier est-elle imminente ? Rien n'est certain. D'après la même source, le PSG et Mbappé ne prévoient de communiquer officiellement que "quand tout sera finalisé, dans les prochains mois". D'autant que les deux clubs peuvent toujours se croiser dans les prochaines semaines en Ligue des champions, que Kylian Mbappé rêve de remporter avec Paris.

Qui peut créer la surprise ?

Difficile d'imaginer Kylian Mbappé, qui, enfant, décorait sa chambre de posters de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ne pas prendre la direction de la capitale espagnole alors qu'il en a (encore) l'occasion. À moins qu'une surprise de dernière minute n'empêche une nouvelle fois l'histoire de s'écrire. Rares sont les clubs à pouvoir s'offrir Kylian Mbappé... à moins de chercher du côté de la Premier League.

Actuel leader du championnat anglais, Liverpool serait à l'affut, rapportait Le Parisien début janvier, selon qui l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp "adore le joueur". "J'ai discuté avec Liverpool", avait d'ailleurs admis Kylian Mbappé en 2022, en marge de sa prolongation. Reste qu'un obstacle de taille s'est dressé sur la route de Mbappé vers Anfield : Jürgen Klopp quittera Liverpool à l'issue de la saison.

De l'autre côté de la Manche, Arsenal verrait aussi d'un bon œil l'arrivée surprise du capitaine des Bleus. Selon The Independent, Kylian Mbappé "rejoindrait volontiers" les Gunners afin de suivre les pas de Thierry Henry, légende du club londonien. Nul doute que Manchester City, propriété des Émirats arabes unis, dispose aussi des fonds nécessaires pour attirer le futur ex-Parisien. Pep Guardiola, son entraîneur, s'était toutefois montré sceptique l'été dernier. "Manchester City n'est pas sur Kylian Mbappé, tout le monde sait où il veut aller", avait affirmé l'ancien technicien du Barça.

Tant qu'il n'est pas officiellement tranché, l'avenir de Kylian Mbappé continuera de faire jaser. Au point d'alimenter toutes sortes de rumeurs. Ce mercredi, le compte de Getafe, 10ᵉ du championnat d'Espagne, s'est joué de l'annonce du départ du joueur pour publier un photomontage de Mbappé avec le maillot du club de la banlieue de Madrid. "Tic tac", a-t-il plaisanté. Mbappé n'atterrira peut-être pas si loin que cela...