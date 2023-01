Mercato : l'OM frappe fort avec Vitinha

Estimé à environ 30 millions d'euros (bonus compris), ce transfert est l'un des plus importants dans les histoires des deux clubs. L'OM n'a ainsi jamais dépensé plus de 30 millions d'euros pour recruter un joueur, un record qui date de 2017 et du retour de Dimitri Payet. Avec l'arrivée de Vitinha, qui portera le N°9, l'OM obtient le renfort offensif qui était devenu indispensable depuis le départ de Bamba Dieng à Lorient.