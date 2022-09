Mercato : le PSG piste de nouveau Dani Alves, son agent serait à Paris

Dans son histoire, le Paris Saint-Germain a toujours eu la fibre brésilienne, marquée par des relations passionnelles avec plusieurs auriverdes (Raï, Leonardo, Ronaldinho, …). Depuis que le club est passé sous pavillon qatari il y a cinq ans, plusieurs joueurs estampillé "Brazil" ont débarqué dans la capitale, notamment Thiago Silva comme tête de gondole, David Luiz, Marquinhos, ou encore Maxwell.

Une réunion à Roland-Garros ?

Et un autre joueur pourrait venir garnir ce contingent : Daniel Alves (33 ans). Selon le quotidien catalan, Mundo Deportivo , le PSG serait une nouvelle fois sur la piste du latéral droit après des premiers contacts non concrétisés durant les derniers mercatos estivaux. Le latéral droit répond à un besoin des champions de France à ce poste après la fin de l’aventure avec Gregory van der Wiel, en fin de contrat, et la gestion du cas de Serge Aurier, impliqué dans une affaire de violences sur policier .

Si la Juventus Turin a pris les devants dans ce dossier, l’agent de l’ancien Sévillan, Dinorah Santa Ana, se trouverait actuellement à Paris alors que le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre à l’arrière droit, dont les détails n’ont pas filtré. La rencontre entre les deux parties pourrait intervenir à Roland-Garros, où le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a ses habitudes. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2017, Alves dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir libre avant le 5 juin. La représentante des intérêts de Dani Alves joue le jeu des négociations pour obtenir la meilleure offre possible : "Il a plusieurs propositions mais n'a encore rien signé avec quiconque."