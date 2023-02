Mercato : Lucas Hernandez (Atlético de Madrid) ouvert à un départ vers l'AS Saint-Etienne

Aligné à deux reprises seulement par Diego Simeone cette saison, le défenseur français Lucas Hernandez, âgé de 19 ans, envisage sérieusement de quitter le chaudron de Vicente-Calderon dès cet hiver afin d'obtenir un temps de jeu conséquent lors de la seconde partie de saison. D'après nos informations, l'international français U20, lié aux Colchoneros jusqu'en 2019, souhaiterait poursuivre sa carrière en France, dans un autre chaudron : celui de Geoffroy-Guichard où évolue l'AS Saint-Etienne.

Lucas Hernandez privilégie l'ASSE au Rayo Vallecano

L'entourage de Lucas Hernandez nous a récemment confié le désir du joueur d'être prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Verts, un club qui dispute encore l'Europa League et qui sera susceptible de lui offrir une place importante dans sa rotation au cours des six prochains mois. A l'heure actuelle, aucun accord n'a été trouvé entre l'Atlético de Madrid et l'ASSE, mais les deux clubs continuent de négocier et le principal intéressé espère obtenir gain de cause auprès des dirigeants madrilènes d'ici à la fermeture du marché des transferts, le 1er février prochain.

A LIRE AUSSI >> Notre entretien avec Lucas Hernandez, défenseur de l'Atlético de Madrid

Malgré l'intérêt du Rayo Vallecano, Lucas Hernandez, capable de jouer dans l'axe et dans le couloir gauche de la défense, privilégie bel et bien un départ vers la Ligue 1, "un championnat qu'il adore. Je n'écarte pas l'hypothèse d'y jouer dans quelques années", nous confiait-il en juillet dernier. Cela pourrait bien arriver plus vite que prévu.