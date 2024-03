Mercato : Carlos Bacca proche de l’OM, la piste Olivier Giroud définitivement enterrée

TRANSFERT – L’Olympique de Marseille, dont le premier match officiel a lieu jeudi contre Ostende en Ligue Europa, s’active pour recruter un attaquant au plus vite. La venue de Carlos Bacca, le buteur colombien de l’AC Milan, est en bonne voie.

"Rêvez pas les gars, il viendra pas." Par ces mots, Rudi Garcia, tandis qu’il signait des autographes à des supporters ayant fait le déplacement jusqu’à Lausanne pour assister à un entraînement de l’OM, a mis fin à toutes les spéculations concernant une éventuelle arrivée d’Olivier Giroud à Marseille. Longtemps, ses dirigeants ont été optimistes dans ce dossier, ouvert depuis mars. Mais il leur a fallu se faire une raison, leur désir de collaborer avec l’attaquant français n’étant visiblement pas réciproque. Et puis il leur a fallu changer leur fusil d’épaule, dans leur chasse au successeur de Bafétimbi Gomis au poste d’avant-centre. Après quelques jours de suspense, tout laisse à penser qu’il s’agira bien de Carlos Bacca.

Carlos Bacca est en forme physiquement. S’il n’a pas joué c’est en raison du mercato. Vincenzo Montella, entraîneur de l'AC Milan

Carlos qui ? Pour ceux qui suivent le foot de loin, on ne parle pas là d’un Ballon d’or en puissance, mais tout de même d’un finisseur de classe internationale, auteur de 49 buts en deux saisons à Séville avant de rallier Milan, en 2015, contre 30 millions d’euros. En Italie, son rendement n’a pas baissé (34 buts en 70 matchs). Ce qui a changé, c’est que les dirigeants milanais vont recruter un, voire deux attaquants cet été. Et le Colombien n’envisage pas de devenir remplaçant.

Sentant bien que le transfert d’Olivier Giroud avait pris du plomb dans l’aile, les dirigeants phocéens ont concrètement approché Carlos Bacca début juillet. Et, selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 30 ans s’était dit "très intéressé" par le projet olympien, les deux parties ayant même trouvé même très vite un accord sur la base d’un contrat de 3 ans et un salaire de 4 millions d'euros. Restait à convaincre le Milan. Et ce samedi, la porte s’est soudainement ouverte en grand.

Chacun a en effet remarqué que, durant la raclée infligée par les Rossoneri au Bayern Munich en match amical (4-0), le Colombien n’était même pas entré en cours de jeu. Pourquoi cela ? La réponse de l’entraîneur, Vincenzo Montella, a eu le mérite de l’honnêteté : "Il est en forme physiquement. S’il n’a pas joué c’est en raison du mercato. Il ne jouera pas non plus en Ligue Europa ce jeudi." Compétition dans laquelle est aussi engagé l’OM, et qu’on ne peut pas faire disputer à un joueur l’ayant déjà disputée avec une autre équipe durant la même saison… Selon La Gazzetta, son transfert à Marseille est désormais imminent. Sa visite médicale est prévue la semaine prochaine. Et le montant de l’indemnité se situerait entre 15 et 20 millions d’euros.