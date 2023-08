Mercato : Vasco de Gama, le pari brésilien de Dimitri Payet

À l'OM, il a joué huit saisons et demie (2013-2015 puis 2017 à 2023) pour 326 matches, 78 buts et 95 passes décisives, mais n'a pas remporté le moindre trophée. Lors de sa carrière en L1 sous les maillots de Marseille, Lille, Saint-Etienne et Nantes, Payet aura joué 492 matches et marqué 103 buts, selon la Ligue de football professionnel (LFP). Durant une parenthèse londonienne à West Ham (2015-2017), il a porté à 49 reprises le maillot des Hammers et inscrit 11 buts.