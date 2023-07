Mercato : Dimitri Payet à l'OM, c'est fini

S'adressant à son désormais ex-joueur, Pablo Longoria l'a remercié pour les huit saisons (2013-2015 puis 2017-2023) passées sur la Canebière. "Dimitri, tu es une part très importante de ce club. Tu as inspiré une génération de supporters de l'OM", a-t-il déclaré, en se tournant vers l'ancien Bleu, formé au Havre. "On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. (...) Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et à tout le monde du football", a-t-il insisté, soulignant leur "relation d'honnêteté et de transparence". "Ce n'est pas un aurevoir, c'est un à bientôt. Les portes du club sont grandes ouvertes. (...) L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison."