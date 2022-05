Mercato OM : le néo-international Boubacar Kamara quitte Marseille

Marseille perd sa pépite. Le milieu défensif Boubacar Kamara, formé à Marseille et où il a débuté sa carrière professionnelle fin 2016, "quitte l'OM à l'issue de la saison" dans un entretien diffusé dimanche par TF1, indiquant que l'identité de son futur club serait "bientôt" dévoilée.

"Après de longues réflexions, des nuits où on ne dort pas, tu pèses le pour et le contre, j'ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l'OM à l'issue de la saison. Je pense que c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière", a annoncé Kamara dans l'émission Téléfoot.