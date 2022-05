Accord de Mbappé avec le PSG : une "insulte au football" selon le président de la Liga

La veille, il participait à une conférence sur la transformation digitale du sport durant dans le cadre du forum ISDE Sports Convention qui se déroule à Madrid, et se montrait confiant quant à la signature au Real Madrid du crack parisien. "Ce n'est pas possible qu'un club comme celui-ci [le PSG] puisse enlever un joueur de ce niveau au Real Madrid, qui a été le club le mieux géré pendant la pandémie, qui n'a pas perdu d'argent pendant la pandémie, qui a d'importantes réserves d'argent et qui sera peut-être, je l'espère, champion d'Europe... Ce n'est pas possible", avait insisté Tebas qui, la saison dernière déjà - et celle d'avant aussi - avait critiqué le PSG et la façon avec laquelle le club parisien gérait ses mercatos...