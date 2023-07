Mercato : "C'est fait", l'international français Lucas Hernandez rejoint le PSG

Un nouveau champion du monde à Paris. Le club de la capitale a officialisé ce dimanche l'arrivée dans ses rangs de Lucas Hernandez. À 27 ans, le défenseur central et arrière gauche débarque en provenance du Bayern Munich, et s'engage jusqu'en 2028. Le natif de Marseille devient ainsi la quatrième recrue officielle du PSG, après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Lee Kang-In. Le montant du transfert tourne autour de 40 millions d'euros, selon une source proche des négociations à l'AFP.