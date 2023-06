PSG : Christophe Galtier acte le départ de Messi, le club dément

Une dernière et puis s'en va, donc ? Malgré ses 32 buts et 35 passes décisives en 74 rencontres, la "Pulga" ne laissera pas une trace impérissable du côté du Paris Saint-Germain, tant son rendement lors des grands matchs et son manque d'implication lors de certaines rencontres moins prestigieuse ont déçu. Recruté à l'été 2021 pour former un trio d'attaque infernal avec Kylian Mbappé et Neymar, il n'a pas su mener Paris vers un premier titre européen, échouant même à deux reprises en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "Il s'est dit beaucoup de choses sur Leo. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible et les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées", défend Christophe Galtier. "J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons" pour ses au-revoir au Parc des Princes, ajoute-t-il.