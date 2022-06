PSG : entre Kylian Mbappé et Luis Campos, "ce n'est pas une relation qui s'achète"

Celle-ci s'est forgée à l'époque où il évoluait à Monaco. S'il s'est révélé sur le Rocher sous les ordres de Leonardo Jardim, au cours de la saison 2016-2017, "Kyky" doit en partie son éclosion à Luis Campos, alors chargé du recrutement du club princier. "Le jour de mon arrivée à Monaco, Kylian n'était pas heureux au club", racontait l'ancien scout du Real Madrid en 2019 à Sky Sports. "Je me souviens d'avoir rencontré sa famille et elle disait qu'il ne resterait pas. Il ne jouait pas, nous ne comprenions pas. Je l'ai donc regardé jouer pendant dix minutes et je pensais : 'C'est un joueur extraordinaire, il doit rester dans le club'. Je l'ai mis dans l'équipe B et au bout de deux mois, il a fait la différence. Il a vite eu besoin de faire partie de l'équipe première." "J'ai prévenu Leonardo Jardim, je lui ai dit qu'il devait aller le voir et il a été impressionné", expliquait-il au journal portugais Record.