Football : Luis Campos, un architecte du recrutement à la direction sportive du PSG

Avec Luis Campos, les Qataris font le choix d'un pur recruteur, fin connaisseur de la Ligue 1. Son passage à Monaco, entre 2013 et 2016, a été marqué par l'explosion de nombreuses stars du football. Outre Kylian Mbappé, Luis Campos a permis l'éclosion de Fabinho, leader du milieu de Liverpool, Bernardo Silva, cador de Manchester City, ou encore les internationaux français Anthony Martial et Thomas Lemar. Il place aussi son compatriote Leonardo Jardim sur le banc monégasque, avec qui il remportera la Ligue 1 en 2017 et disputera une demi-finale de Ligue des champions.

S'il n'est pas officiellement champion de France (il a quitté Monaco plusieurs mois avant le sacre), il a incontestablement semé les graines du titre en construisant l'effectif. Ancien recruteur du Real Madrid, Luis Campos aime observer les talents les plus prometteurs du football. "Il a des listes de joueurs entre 18 et 22 ans, et un autre groupe entre 22 et 25 ans", racontait en 2015 Léonardo Jardim dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Il intègre la valeur marchande, l'évolution du marché selon le pays... Si un joueur coûte dix millions à un moment, peut-être qu'un an après, trois suffiront." La plupart de ses recrues sont d'ailleurs vendues beaucoup avec une belle plus-value quelques années plus tard, permettant au club d'engranger des bénéfices.