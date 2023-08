Neymar quitte le PSG et rejoint le club saoudien d'Al-Hilal

Montant du transfert ? Environ 80 millions d'euros, selon les informations de L'Équipe. Une somme à laquelle il faudrait ajouter plusieurs millions d'euros de bonus que pourrait empocher à terme le PSG. Mais pour le moment, ni le PSG, ni Al-Hilal n'ont précisé le prix exact de la transaction ou la durée du contrat, estimée à deux ans par certaines sources. Dans tous les cas, pour le club de la capitale, et si le montant évoqué plus haut était confirmé, il s'agirait d'une vente record : jusque-là, le joueur cédé au prix le plus élevé par les Parisiens était le Portugais Gonçalo Guedes, parti à Valence en 2018 pour environ 40 millions d'euros.