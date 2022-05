Kylian Mbappé au 20H de TF1 : ce qu'il faut retenir de l'entretien exclusif de l'attaquant du PSG

Kylian Mbappé devient probablement un des joueurs les mieux payés du monde. De quoi prendre la grosse tête, à seulement 23 ans ? "On fait partie d'un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous. Mais on reste avant tout des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je ne pense pas à mon salaire du lendemain (...), je pense juste à profiter de la vie avec ma famille, avec mes amis (...). Après, bien sûr, quand on sort, on a des responsabilités, on a des droits, mais on a aussi des devoirs en tant que personnalité publique".