Kylian Mbappé avant le 20H de TF1 : sept phrases à retenir de sa conférence de presse

Ce qu'il a dit devant la presse : "Tout le monde le sait, je voulais partir l'an dernier et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte différent, sportif et privé. J'étais libre et en tant que Français c'était important de rester. (...) C'est mon pays, je ne voulais pas partir par la petite porte. Le projet du PSG a changé et mon histoire ici n'est pas terminée."

Kylian Mbappé est revenu sur ses envies d'ailleurs. L'été dernier, il avait annoncé clairement qu'il souhaitait quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid qui le courtisait pour la 3e fois. Le club de la capitale lui avait finalement fermé la porte. Un an plus tard, il a changé d'avis.