PSG : Kylian Mbappé, ça coûte combien et qui peut se l'offrir ?

Mais les Merengues, qui ont la préférence de "KM", seront-ils les plus prompts à dégainer l'offre qu'il faut ? Cela reste à voir, puisqu'Outre-Manche, la situation de Mbappé est suivie avec attention. Comme le relève Sky Sports, "il y a beaucoup de clubs de Premier League qui pourraient se permettre de l'acheter et entrer dans une guerre d'enchères avec le Real Madrid." C'est le cas de Chelsea, qui jette des millions par les fenêtres depuis le rachat par Todd Boehly au printemps 2022, de Manchester City, même si Pep Guardiola est bien pourvu avec Erling Haaland, et du voisin Man United, tout proche de passer sous pavillon qatari.

Quid de Liverpool, prétendant de longue date du Français ? Proches de l'enrôler en 2017, avant sa signature au PSG, les Reds étaient revenus à la charge juste avant sa prolongation à Paris, en mai 2022. Une approche confirmée par le joueur en personne. "Nous avons un peu parlé, mais pas trop", avait-il révélé dans un entretien au Telegraph. "J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère." Une piste qui n'est plus d'actualité, un an plus tard. "Malheureusement, sur le plan financier, il est hors d'atteinte pour Liverpool", a reconnu le directeur de la recherche, Ian Graham. Un concurrent de moins pour les autres.