Kylian Mbappé l'assure, tout le monde sera fixé sur son avenir bien avant l'Euro

Dans un entretien accordé à "Téléfoot", Kylian Mbappé évoque son avenir et l'Euro 2024. Avant le 14 juin, et le début de la compétition, le capitaine tricolore, toujours en lice avec le PSG en Ligue des champions, aura annoncé le club où il évoluera la saison prochaine.

Tranquille comme Kylian. Ce dimanche, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France se veut rassurant. À ceux qui s'inquiéteraient de savoir le capitaine de l'équipe de France détourné de l'Euro 2024 par la négociation de son contrat avec son futur club, Kylian Mbappé répond avec placidité. Non, son départ annoncé du PSG ne viendra pas le distraire : "Les gens seront au courant, promet-il dans un entretien accordé à Saber Desfarges dans Téléfoot, diffusé ce dimanche et à regarder sur TF1+. J'arriverai à l'Euro l'esprit tranquille. Je suis déjà tranquille, mais je pense que l'esprit des gens le sera aussi".

Ce n'est déjà plus un sujet au club Kylian Mbappé dans "Téléfoot" ce 24 mars

Une déclaration pour atténuer l'inquiétude qui pourrait avoir gagné les suiveurs de l'équipe de France au lendemain de la défaite en amical face à l'Allemagne (0-2), concédée à 83 jours du début du Championnat d'Europe, le 14 juin prochain en Allemagne.

Une précision bienvenue qui apportera aussi un peu de sérénité aux supporters parisiens qui préfèrent compter sur un joueur concerné à 100% par la campagne du PSG en Ligue des champions : "Ce n'est déjà plus un sujet au club, personne ne m'en parle, donc il n'y a pas de souci avec ça. J'irai à l'Euro avec l'esprit tranquille et la certitude de faire de grandes choses", conclut Kylian Mbappé qui devra d'ici là négocier les quarts de finale bouillants en Ligue des champions face au FC Barcelone de la mi-avril (le 10 et le 16). S'ensuivront un titre de champion de France à sceller le 18 mai et, pourquoi pas pour les plus optimistes, une finale européenne le 1er juin, soit deux semaines avant l'entrée en lice des Bleus le 17 juin face à l'Autriche à l'Euro.