Mercato PSG : Kylian Mbappé peut-il vraiment signer en Arabie saoudite ?

Un tel choix comporte tout de même une part de risque, tant le championnat saoudien est - jusqu'à présent - relégué au second plan. Il suffit d'observer l'ensemble des listes de Didier Deschamps depuis 2014, Euros et Coupes du monde confondus, pou s'apercevoir de l'importance du club : tous les joueurs sélectionnés évoluaient systématiquement dans les six championnats majeurs (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, Portugal), à l'exception d'André-Pierre Gignac (Tigres, au Mexique), en 2016. À un an de l'Euro-2024, il convient d'en tenir compte.